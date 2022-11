Manchester United staat de etalage: 'Voor dit hallucinante bedrag kan je Engelse grootmacht kopen'

Manchester United staat te koop. De Amerikaanse eigenaars hebben besloten om na zeventien jaar te vertrekken uit Old Trafford. Het prijskaartje is al even hallucinant.

We schreven gisterenavond al dat het wachten was op officiële communicatie van Manchester United. Inmiddels is dat gebeurd. The Red Devils laten weten dat er wordt gezocht naar externe investeerders.

In het Nederlands: de club staat te koop. The Sun weet bovendien dat het om hallucinante bedragen gaat. De Glazers (Amerikaanse eigenaars van de club, nvdr.) vragen ruim tien miljard euro voor het aandelenpakket.