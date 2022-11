Officieel: Pep Guardiola blijft nog wat langer bij Manchester City

De Spanjaard blijft nog wat langer aan het roer bij de Engelse kampioen.

Pep Guardiola kwam in 2016 naar Manchester City als trainer. Onder zijn bewind won City 4 landstitels, 1 FA Cup, 4 League Cups en 2 Supercups. In de Champions League lukte het nog niet, in 2021 verloor het de finale van Chelsea.

Guardiola was tot nu 374 matchen keer manager van het team en daarin wist hij 276 keer te winnen, 55 keer verloor City en 43 keer eindigde een match op een gelijkspel.

Guardiola had nog een contract tot midden volgende jaar en blijft nu al zeker tot midden 2025 bij de Engelse club van Kevin De Bruyne.