Louis Van Gaal blikt vooruit naar Ecuador: "De focus moet op onszelf liggen"

Vrijdagavond speelt Nederland zijn tweede groepswedstrijd op het WK. Tegenstander is dan Ecuador.

Van Gaal schat Ecuador nog een niveau hoger in dan Senegal. “Het is een stabiele ploeg met fysiek sterke en slimme spelers”, klinkt het. “Ze scoren niet, maar ze ontvangen ook geen tegendoelpunten. Ik denk dat Ecuador nog gewiekster is, dus dat maakt het moeilijker dan de eerste wedstrijd.”

Over zijn opstelling wilde de Nederlandse bondscoach niks lossen. “Ik ga mijn kaarten niet zomaar op tafel gooien. Ik vind Ecuador een lastige tegenstander, dus ga niet zeggen wie wel en niet start. Ik weet ook niet of Enner Valencia morgen meedoet en dat scheelt een slok op een borrel.”

“Ecuador heeft een goede ploeg, dat hebben we gezien tegen Qatar. Ze schromen de duels niet en we weten wat we kunnen verwachten. De focus moet echter op onszelf liggen. We moeten zuiverder zijn aan de bal. Als dat op orde is kunnen we tegen iedereen spelen.”