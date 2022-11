De Bruyne over zijn riant weekloon: "Het is veel geld, maar is het te veel? Nee!"

Dat voetballers goed verdienen, daar moet niet aan getwijfeld worden. Kevin De Bruyne laat zich uit over zijn loon.

Voor het WK had de Britse krant The Guardian nog een gesprek met Kevin De Bruyne bij hem thuis. Daarin kwam ook zijn loon aan bod.

Zo verdient De Bruyne bij Manchester City om en bij de 450.000 euro per week, of 23 miljoen euro op jaarbasis. Een gigantisch bedrag. The Guardian vroeg De Bruyne of hij niet te veel betaald wordt.

“Nee”, zegt De Bruyne meteen heel duidelijk. “Ik vergelijk het met een zanger bij een concert en er komen 60.000 mensen op af. Ik bekijk het logisch. Er kijken miljoenen mensen naar het voetbal op tv.”

“Het inkomen van een club ligt tussen 500 en 600 miljoen pond (580 en 700 miljoen euro). Ja, het is veel geld, maar is het te veel? Als de club het kan betalen, is het niet te veel. Het is geen populair antwoord, maar zo zie ik het.”