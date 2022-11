OFFICIEEL: Deze coach weigerde aanbieding van Wolves, maar kiest nu wél voor avontuur bij Rangers

Giovanni Van Bronckhorst werd de laan uitgestuurd na de tegenvallende resultaten. In de Schotse Premier League lijkt de titel weg, terwijl Rangers FC een héél slechte beurt heeft gemaakt in de Champions League.

Michael Beale neemt over. The Teddy Bears plukten de manager weg bij QPR. De 42-jarige Brit had eerder al een aanbieding van Wolverhampton Wanderers op zak, maar ging niet overstag.

Michael Beale is the 18th manager of Rangers with the club delighted to confirm his appointment today.



šŸ‘‰ https://t.co/y2LiNsBEyI pic.twitter.com/Tb3lkrEI23