Roberto Martinez verklapt nu al het wedstrijdplan tegen Kroatië

Donderdag moeten de Rode Duivels op de slotspeeldag van de groepsfase winnen van Kroatië om door te stoten naar de achtste finales.

Bondscoach Roberto Martinez laat weten dat hij zijn wedstrijdplan al klaar heeft. Enkele knopen over de invulling van de posities worden de komende dagen nog doorgehakt.

“Ik heb het eerder al gezegd dat we de drie groepswedstrijden nodig zouden hebben om op ons volle niveau te geraken. Het wedstrijdplan voor Kroatië is er al, wie er speelt hangt af van de recuperatie na onze vorige wedstrijd, hoe de spelers trainen”, zegt Martinez aan de RTBF.

“Meer snelheid in de ploeg brengen is een optie, maar je moet ook naar de balans kijken. We houden alle opties open. Kroatië is heel competitief, ze houden van hun nationale ploeg. Hun coach zit er al lange tijd.”

Martinez verklapt wat er moet gebeuren. “Het team draait echter rond hun drie middenvelders (Modric, Brozovic en Kovacic). Ze spelen al lang samen. Hun indrukwekkendste prestatie leverden ze niet eens zo lang geleden af in Frankrijk, in de Nations League. Als je hen wil afstoppen, moet je deze drie spelers aan banden leggen.”