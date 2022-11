Vandenbempt ziet het slecht in voor Rode Duivels: "Publiekelijke vingerwijzen is een heel slecht teken"

Dat uitspraken van de Duivels doen het slechtste vermoeden voor Kroatië.

Kevin De Bruyne haalde tijdens de wedstrijd tegen Canada uit over het spel, Hazard zei op de persconferentie dat de verdedigers te traag waren, De Bruyne zei nog eens dat de selectie te oud was om nog iets neer te zetten.

Na de match tegen Marokko verweet Vertonghen de aanval dat ze niets creëerden. “Het publiekelijke vingerwijzen is een heel slecht teken. Ik weet niet of je dat zomaar weggepoetst krijgt op een paar dagen. Dat is minstens even slecht nieuws als de vorm van de Belgen”, zegt Vandenbempt bij Sporza.

De Belgen moeten nu gaan winnen tegen Kroatië. “Het zou me toch bevreemden dat België ineens zoveel beter gaat beginnen te voetballen, dat ze die collectieve spirit terugvindt en dat De Bruyne ineens weer kan voetballen. Ze staan er in elk geval heel slecht voor.”