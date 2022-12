Lukaku is na gemiste kansen ontroostbaar, maar dit mag je hem niet aanwrijven

Romelu Lukaku kreeg een helft tegen Kroatië en het verschil was duidelijk merkbaar. Terwijl de Belgen amper kansen konden afdwingen in 2,5 matchen kregen ze er nu een hele hoop, spijtig genoeg gemist door Lukaku.

Lukaku viel na de wedstrijd in de armen van Thierry Henry. Huilend. Hartverscheurende beelden van een spits die veel druk op zijn schouders neemt. Drie goeie kansen kon hij niet afwerken. Maar niemand zou hem dit mogen verwijten. Lukaku heeft er drie weken lang alles aan gedaan om toch nog een rol te kunnen spelen, maar miste uiteraard matchritme.

Met een fitte Lukaku gaan we er nooit uit. Het verschil was duidelijk te zien toen Lukaku op het veld stond. Iedereen kreeg meer ruimte en er was présence in de zestien. En we hebben Big Rom de komende jaren nog nodig hoor!

© photonews

© photonews