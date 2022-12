Wie gaat naar de achtste finales - wat zijn de scenario's in de WK-groepen E tot H de komende twee dagen?

We zijn klaar voor speeldag 3 op het WK. Binnen twee dagen weten we welke ploegen zich plaatsen voor de volgende ronde en welke niet. We lijsten graag eens de scenario's op - in de ene groep al wat makkelijker dan de andere.

Groep E: Spanje heeft aan een puntje tegen Japan genoeg om de volgende ronde te bereiken, ook bij een overwinning zijn ze uiteraard door. Bij een nederlaag mag Costa Rica niet winnen van Duitsland. Costa Rica en Japan zijn bij een overwinning ook altijd geplaatst, bij een gelijkspel moet gekeken worden naar Duitsland. De Duitsers moeten sowieso winnen en ook op Spanje rekenen. Spanje 4 (+7)

Japan 3 (0)

Costa Rica 3 (-6)

Duitsland 1 (-1) Groep F: De Rode Duivels moeten hun wedstrijd van Kroatië winnen om nog kans te maken op de volgende ronde. Bij een gelijkspel kunnen ze enkel nog door als Marokko met vier goals verschil verliest van Canada. © photonews Canada is sowieso al uitgeschakeld, Marokko is bij een puntendeling altijd zeker van de volgende ronde. Bij verlies mag Kroatië niet verliezen met minder doelpunten verschil. Voor Kroatië telt hetzelfde. Kroatië 4 (+3)

Marokko 4 (+2)

België 3 (-1)

Canada 0 (-4) Groep G: Brazilië is met een 6 op 6 al zeker van de volgende ronde, Zwitserland staat er het beste voor om de tweede ronde te halen. Bij een overwinning tegen Servië is het zeker, bij een gelijkspel moet het erop rekenen dat Kameroen niet wint van Brazilië. Voor Servië is een overwinning tegen de Zwitsers om dezelfde reden bijna zeker ook voldoende voor de volgende ronde. Brazilië 6 (+3)

Zwitserland 3 (0)

Kameroen 1 (-1)

Servië 1 (-2) Groep H: In groep H hetzelfde verhaal als in groep G. Portugal is al zeker van de volgende ronde, bij een overwinning van Ghana gaan zij mee door naar de volgende ronde. Zuid-Korea moet winnen van Portugal en hopen dat Ghana niet wint van Uruguay. Uruguay van zijn kant moet zelf winnen en hopen dat Ghana dat niet doet tegen Portugal. Portugal 6 (+3)

Ghana 3 (0)

Zuid-Korea 1 (-1)

Uruguay 1 (-2)