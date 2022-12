Courtois reageert na uitschakeling en verrast: "Wil hem in het bijzonder bedanken"

Courtois was 6 jaar geleden een van de meest uitgesproken Duivels om te zeggen dat toenmalig bondscoach Marc Wilmots tactisch faalde op het EK 2016 toen België eruit gekegeld werd door Wales. Maar de afgelopen dagen en weken was hij opvallend stil terwijl veel België-supporters het welletjes vonden onder Roberto Martinez.

Op Twitter reageert Courtois nu ook op de uitschakeling en het ontslag van Martinez. "Een dag later doet de uitschakeling nog steeds pijn en dat zal nog een tijdje duren", klinkt het.

"Ik wil graag mijn ploegmaats bedanken en in het bijzonder Roberto Martinez voor de tijd die we samen hebben gehad", besluit Courtois met positieve woorden. Daarbij een foto van de 3-2 tegen Japan op het vorige WK, een counter die startte bij... Thibaut Courtois.

One day later, our elimination from the World Cup still hurts and it will be a while until that feeling goes away.



I want to thank my teammates and especially Roberto Martínez for all this time together. pic.twitter.com/Zr8KSm5gjb