OFFICIEEL: Lommel Sk verheugd met contractverlenging van sterkhouder

Tweedeklasser (of is het tegenwoordig Challenger Pro League-er?) Lommel SK heeft vrijdagnamiddag de contractverlenging van een sterkhouder bekendgemaakt.

Eerste doelman Jari De Busser heeft namelijk verlengd tot en met 2024. De 22-jarige doelman streek in de zomer van 2020 neer in Lommel en timmerde aan zijn weg om de onbetwistbare nummer 1 te worden tussen de palen. Dat lukte hem ook onder begeleiding van Vladan Kujovic.

De Busser doorliep de jeugdreeksen bij Lierse en trok daarna bij AA Gent. Daar lukte het hem niet om door te breken en trok hij naar Lommel. "IIk heb me hier kunnen ontwikkelen tot eerste doelman en word goed begeleid. Ik kijk er dan ook naar uit om de komende twee jaar alles te kunnen geven voor de club en de Lommelse fans", klinkt het bij De Busser in een eerste reactie.

"Hij is een geweldige doelman die al een fantastische onwikkeling heeft doorgemaakt. We zijn heel blij dat we hem hier in Lommel kunnen houden en kijken er naar uit om samen met Jari te groeien", aldus Performance Director ames McCarron.