Hoofdtrainer van Brentford doet woordje over nieuwe trainer van Anderlecht

RSC Anderlecht stelde deze week Brian Riemer als nieuwe trainer voor. Hij was aan de slag als assistent bij het Engelse Brentford.

Thomas Frank, de hoofdcoach van Brentford, liet op de website van de club een woordje na aan het adres van Riemer nadat hij vertrokken was naar Anderlecht.

“Ik ben erg verdrietig dat Brian ons verlaat, maar tegelijkertijd ben ik erg blij voor hem dat hij een welverdiende kans krijgt om hoofdtrainer te worden bij een topclub met een fantastische geschiedenis in België en in heel Europa”, klinkt het.

“De ambitie om hoofdtrainer te worden is de laatste jaren bij Brian gegroeid, maar hij was bijzonder gelukkig bij Brentford om hier deel uit te maken van een opwindend project. Hij zou ons niet verlaten hebben voor zomaar een baan en ik wens hem veel succes en geluk.”

“Ik vind het jammer om hem te zien gaan omdat hij een goede vriend is en een groot aandeel heeft gehad in het succes dat we de afgelopen vier jaar bij Brentford hebben bereikt, maar als iemand vertrekt, betekent dat dat er een nieuwe dynamiek ontstaat.”