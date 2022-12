Nederlandse analist is zeker: "Als België Van Gaal vraag, stemt hij 99,999 procent zeker in"

De speculaties over onze nieuwe bondscoach zijn al sinds donderdagavond bezig. Ook in Nederland houdt men er zich mee bezig sinds de naam van Louis van Gaal naar voor werd geschoven. En volgens ex-profvoetballer en analist Hans Kraay Jr. zou die dat wel zien zitten.

In de Nederlandse praatprogramma's hebben ze het er ook over. Hans Kraay Jr. liet op ESPN zijn mening weten. "Één ding weet ik zeker. Als Van Gaal gevraagd wordt door de Belgen, gaat hij 99,99% zeker instemmen met het voorstel. Waarom zou hij ook stoppen? Het is een geweldig moment om in het project te stappen."

Van Gaal wordt naar voor geschoven omdat hij een team kan bouwen en tactisch wel wat zaken uit zijn mouw kan schudden. "Daarnaast geniet hij ook van de show. Als hij drie maanden op pensioen is, zal hij zich ongetwijfeld beginnen te vervelen."