Jeugdcoaches KBVB verrast door ontslag Martinez: "Nooit de indruk gehad dat hij ging stoppen"

Roberto Martinez heeft afscheid genomen van de Rode Duivels. Nochtans menen Wesley en Eric Van Meir dat dat voor het WK niet op tafel lag.

De bondscoach vertelde dat zijn beslissing al voor het WK genomen was, maar daar hadden Wesley Sonck en Eric Van Meir niks van gemerkt. Beiden werken bij de KBVB als jeugdcoach. "Ik heb meteen mijn telefoon genomen en naar Eric gebeld", vertelt Wesley Sonck bij Villa Sporza.

"En nu? vroeg ik hem. Wij hebben nooit de indruk gehad dat Roberto Martinez ging stoppen. Dat was in al onze overlegmomenten nooit naar voren gekomen. Volgens mij was het dan ook niet de bedoeling. Zelf hebben we dus niet stilgestaan bij het feit dat Martinez na dit WK kon vertrekken en wat de toekomst dan zou brengen."

"Het lag inderdaad niet op tafel", pikt Van Meir in. "We hadden natuurlijk wel een betere afloop van het WK verwacht. Als we ver zouden geëindigd zijn, zou het contract wel verlengd zijn, denk ik."