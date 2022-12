Vrees dat Kevin De Bruyne afhaakt bij Rode Duivels: "Dat zal zijn keuze bepalen"

Met Eden Hazard verliezen de Rode Duivels één van de grote namen uit de ploeg. En de vrees is groot dat er nog volgen.

Eden Hazard is de eerste Rode Duivel die stopt bij de nationale ploeg. Van de Gouden Generatie zouden er nog enkele kunnen afhaken. “Ze hebben het allemaal wat in het midden gelaten. Alderweireld en Witsel leken er misschien wel wat op te hinten”, zegt Peter Vandenbempt bij Sporza.

Vandenbempt vreest een beetje voor Kevin De Bruyne. “Het is alleszins van het allergrootste belang dat Courtois, De Bruyne en Lukaku wél doorgaan. Zij zijn de as waarrond de volgende generatie gebouwd kan worden. Al twijfel ik wel een beetje over De Bruyne, die zijn keuze mogelijk laat afhangen van de nieuwe bondscoach.”