Haalbaar? Rode Duivels U19 en U17 kennen hun loting op weg naar EK 2023

De toekomst is aan de jeugd. Dat gaan ook de Rode Duivels de komende jaren moeten gaan bewijzen.

En er zijn natuurlijk ook nog de jeugdelftallen, die zich in het voorjaar kunnen proberen te plaatsen voor een groot toernooi.

Loting

De U19 neemt het in de eliteronde richting het EK in Malta in 2023 op tegen Duitsland, Slovenië en Italië. Geen makkelijke groep.

De U17 kent zijn loting ook, met oog op het EK in Hongarije. Opnieuw Slovenië en verder ook Kroatië en Noorwegen zijn hier de tegenstanders.