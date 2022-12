Youri Mulder vreest hyperfocus op Lionel Messi: "Ben bang dat Nederlanders na 10 minuten al rood krijgen"

Zeker bij onze noorderburen is het aftellen naar Nederland-Argentinië. De naam van Lionel Messi gaat veelvuldig over de tongen in alle voorbeschouwingen. Té veel, vreest Youri Mulder.

De ex-speler van Schalke was donderdagavond één van de gasten in Villa Sporza, dat ook vooruitblikte naar deze kraker van een kwartfinale. "Ik ben bang dat Nederland zo overgefocust zal zijn op Messi dat ze na 10 minuten al rood krijgen. Je moet normaal spelen en in balbezit goed zijn."

En zeker zelf niets weggeven. "Of het nu Angel Di Maria of Lionel Messi is: je moet altijd 100 procent verdedigen. Maar speel niet te verdedigend", deed Mulder alvast een oproep. "Die fout hebben ze gemaakt in de groepswedstrijden."

De laatste wedstrijd was al beter

De algemene teneur was dat Oranje tot dusver saai spel bracht. Als het er in de kwartfinales uit gaat, keert Van Gaal dan huiswaarts met een pak kritiek? "Ligt aan de manier waarop het gebeurt. Als we spelen zoals tegen Ecuador, dan komt er kritiek. De laatste wedstrijd was al beter dan de eerste wedstrijden. De kritiek is dus niet helemaal terecht. Maar er is best kans dat het weer heel erg teruggetrokken wordt."