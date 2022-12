Nieuw stapje richting Premier League: Vincent Kompany maakt opnieuw indruk met Burnley

Burnley trok op zondagnamiddag naar Londen voor een pittig duel op bezoek bij Queens Park Rangers.

Queens Park Rangers stond negende voor de wedstrijd tegen Burnley en kon met een overwinning een goede zaak doen richting subtop en tot op enkele punten naderen van de play-offplaatsen.

Burnley is dan weer leider en de troepen van Vincent Kompany maakten ook op bezoek bij QPR heel veel indruk.

0-3

Godmunssen, Maatsen et Tella zorgden voor de doelpunten in een 0-3 overwinning voor Burnley in Londen, met onder meer Cullen, Vitinho en Harwood-Bellis in de basis.

Benson Manuel viel in, Samuel Bastien bleef op de bank. De kloof met Sheffield United blijft drie punten, het nummer drie volgt al op acht punten - belangrijk met oog op promotie.