'Ajax ruilt Andries Noppert van Heerenveen om met eigen doelman'

Als er één Nederlander zich op het WK in de kijker gespeeld heeft, dan is het wel doelman Andries Noppert.

Door zijn sterke WK is er aardig wat interesse in de Nederlandse goalkeeper. Real Betis zou al interesse getoond hebben, maar vooral het aanbod van Ajax springt in het oog.

Bij Heerenveen beseffen ze dat ze Noppert niet aan boord kunnen houden na het WK. Een overgang naar Ajax ziet de doelman zelf ook helemaal zitten, ondanks een contract tot midden 2024 bij Heerenveen.

Bovendien wil Ajax ook doelman Jay Gorter voorlopig uitlenen aan Heerenveen tot het een definitieve oplossing gevonden heeft voor volgend seizoen. Gorter definitief van de hand doen willen de Amsterdammers immers niet. Hij ligt tot 2025 onder contract bij Ajax.