De kogel is door de kerk, maar jobinvulling moet nog besproken worden: 'Deze Belgische succescoach moet Rode Duivels de weg tonen'

Michel Preud'homme begint binnenkort aan een nieuwe uitdaging. De voormalige succescoach van onder meer Club Brugge en Standard gaat de Rode Duivels onder zijn hoede nemen.

La Dernière Heure is er zeker van: Michel Preud’homme gaat aan de slag bij de Belgische voetbalbond. De vraag die nog moet worden beantwoord: zal het als bondscoach of als technisch directeur zijn? Een duobaan - zoals Roberto Martinez het deed - is namelijk niet aan de orde.

Preud’homme is bij alles en iedereen in Tubeke dé topkandidaat en naar verluidt ziet de voormalige topdoelman zo’n laatste avontuur ook zitten. Voor de volledigheid: dit kalenderjaar zal er géén nieuws meer te rapen zijn. De Belgische voetbalbond wil namelijk niets overhaasten en alle kandidaturen voor beide functies bestuderen.