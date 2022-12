Cristiano Ronaldo wil nog geen punt zetten achter zijn interlandcarrière

Het was een WK in mineur voor Cristiano Ronaldo. De Portugese superster had het moeilijk met zijn statuut als bankzitter en invaller. Al is hij niet van plan om zomaar de handdoek in de ring te smijten.

Volgens de Portugese krant Correio da Manhã denkt de 37-jarige aanvaller dat hij nog altijd van waarde kan zijn voor de nationale ploeg en wil sowieso hij doorgaan. Ronaldo wil de beslissing over zijn eigen interlandloopbaan niet laten afhangen van wie er nu voor de groep komt te staan, beweert Correio da Manhã. De routinier heeft voor zichzelf al besloten dat hij er nog geen punt achter wil zetten. Ronaldo speelde tot dusver 196 interlands voor Portugal, waarin hij liefst 118 keer scoorde. Hij is al jaren dé grote ster van zijn land, maar verloor op het afgelopen WK zijn basisplaats. Ronaldo reageerde gefrustreerd op een wissel en moest vervolgens op de bank beginnen tegen Zwitserland en Marokko. In beide knock-outduels kwam hij wel als invaller binnen de lijnen.