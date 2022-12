Waarom het dit jaar wel kan lukken voor Argentinië en Messi: ze hebben goed gekeken naar het Argentinië van Maradona in 1986

Lionel Messi en Argentinië zijn op titeljacht in Qatar.

Lionel Messi wordt al bijna zijn hele carrière de natuurlijke opvolger van Diego Maradona genoemd. Terwijl Maradona al op zijn tweede WK in 1986 de Wereldbeker in de lucht mocht steken is Messi op zijn vijfde WK nog altijd op zoek naar die trofee om zijn palmares compleet te maken. In 2014 stond Messi al eens in de finale, maar toen verloor van Duitsland.

Net zoals Maradona in 1986 heeft Messi nu geen absolute toppers naast zich in het team, maar krijgers die voor hem vechten en die er alles aan doen om die titel binnen te halen. In 2014 had Messi nog toppers zoals Higuain, Agüero, Mascherano en Zabaleta in de ploeg.

Nu zijn er De Paul, Fernandez, Paredes, Mac Allistar en in de spits Alvarez. En dan is de echte engelbewaarder van Messi, Lo Celso, er nog niet bij door een blessure. Maradonna deed het in 1986 ook met mindere goden zoals Batista, Burruchaga en Enrique op het middenveld en Valdano in de spits. Zij waren belangrijk voor Maradona en zorgden mee voor de goals in de finale tegen Duitsland.

© photonews

Op dat WK in ’86 speelde Argentinië meestal in een 3-5-2, een systeem dat Messi en co ook speelden in kwartfinale tegen Nederland. Nog een kleine gelijkenis tussen 1986 en 2022. Het meest beruchte verhaal van het WK in ’86 was waarschijnlijk de eerste goal van Maradona in de kwartfinale tegen Engeland, ook wel de hand-van-God-goal genoemd. Messi scoorde dan wel niet met de hand in de kwartfinale, maar kon ook onbestraft hands maken. Het mocht allemaal van scheidsrechter Lahoz, want het is Messi.

Lionel Messi speelt qua statistieken zijn beste WK ooit met al vier goals en twee assists. In tegenstelling tot in 2014, toen het team verwachtte dat Messi alles oploste, speelt dit Argentinië om Messi de oplossing te helpen bieden. Aan de krijgers van Messi om hem aan die fel begeerde Wereldbeker te helpen.