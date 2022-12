Roberto Martinez is heel duidelijk: "Momenteel voer ik geen gesprekken"

Roberto Martinez is niet langer bondscoach bij de Rode Duivels. Hij werd al gelinkt aan enkele nieuwe uitdagingen.

Roberto Martinez koos ervoor om zijn contract bij de Belgische voetbalbond, dat afloopt op eind deze maand, niet meer te verlengen. Aan een nieuwe job denkt hij voorlopig nog niet.

“Formeel heb ik nog een contract met de Belgische Voetbalbond”, vertelt de Spanjaard in een interview met het Poolse SportoweFakty. “Momenteel voer ik dan ook geen gesprekken.”

“Pas vanaf januari is dat mogelijk, maar ik wil ook wat rusten bij mijn familie. Een club of opnieuw een nationale ploeg? Specifieke plannen heb ik niet. Je weet nooit wat de toekomst voor je in petto heeft.”