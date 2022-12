🎥 Dries Mertens scoort mooie vrije trap in oefenwedstrijd van Galatasaray

Dries Mertens staat alweer op het veld bij Galatasaray.

Het WK in Qatar was niet echt een succes voor Mertens. In de eerste match tegen Canada bleef hij de hele match op de bank, in de tweede wedstrijd tegen Marokko mocht hij een halfuur invallen.

In de laatste match tegen Kroatië mocht Mertens wel starten en kreeg hij een grote kans, maar bij de rust werd hij gewisseld voor Romelu Lukaku. Mertens is intussen ook weer bij zijn club Galatasaray.

Dat speelde een oefenwedstrijd tegen het Franse Toulouse. Mertens scoorde het winnende doelpunt op vrije trap en Galatasaray won met 2-1.