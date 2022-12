Deze club leidde het meeste spelers op het WK op, Belgische primus naast Man City, Barcelona, Real en PSG

Het WK in Qatar zit er bijna op. Hoog tijd dus om ook eens te kijken naar vanwaar de spelers op dat WK eigenlijk allemaal kwamen.

Als het gaat over de opleiding, dan komen we uit op een aantal erg interessante cijfers en vaststellingen met betrekking tot het WK in Qatar.

Het CIES keek naar het belang van opleidingsclubs van de diverse spelers op het WK, waarbij ze een ploeg als opleidingsclub zagen als een speler er minstens drie jaar speelde tussen zijn 15e en 21e verjaardag.

Photonews

Als die cijfers worden bekeken, dan is Ajax Amsterdam met liefst elf spelers dé opleidingsclub bij uitstek. Ze houden daarmee Deportivo Saprissa (10) en Al-Sadd (9) achter zich.

Bovendien speelden er bij Ajax opgeleide spelers bij liefst vijf verschillende landen, wat bij de nummer 2 uit Costa Rica en nummer 3 uit Qatar helemaal anders is.

België?

Als we kijken naar de Belgische teams, dan zijn er twee die vier of meer spelers hebben opgeleid die actief waren op het WK.

KRC Genk was de primus onder de Belgen, met liefst zeven mensen. Daarmee doen ze even goed als Manchester City, Barcelona, Liverpool, Real Madrid en PSG. Anderlecht volgde op de voet met zes spelers.