Gert Verheyen onthult voor welke prijs Zidane de Rode Duivels kan coachen

De Rode Duivels zijn op zoek naar een nieuwe bondscoach. Daarvoor werd een vacature de wereld ingestuurd.

Eerder deze week publiceerde de Belgische voetbalbond de vacature voor de nieuwe bondscoach van de Rode duivels. Het is duidelijk dat er een grote winnaar moet komen.

Iemand die dus al een en ander bewezen heeft in grote Europese competities. Als speler of als coach, dat maakt voor de voetbalbond eigenlijk niet uit.

Gert Verheyen vraagt zich af wat een serial winner is. “Er is geen enkele coach die week na week, jaar na jaar wint", zegt Gert Verheyen in Villa Sporza.

“Zinédine Zidane heeft drie keer de Champions League gewonnen en is vrij. Hebben ze daar ook nog een miljoentje of 8 liggen bij de bond?”