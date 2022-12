OFFICIEEL Portugese bondscoach doet contract niet uit

Fernando Santos is niet langer bondscoach van Portugal. Hij doet zijn nog lopende contract niet meer uit.

Santos is al sinds 2010 bondscoach. De eerste vier jaar bij Griekenland, de laatste acht jaar bij Portugal. In 2016 leidde hij Portugal nog naar de EK-titel.

Hij had nog een contract tot het EK van 2024 bij Portugal, maar na onderling overleg met de Portugese voetbalbond is nu beslist om dat niet meer uit te doen.

Portugal bleef op het WK in Qatar steken in de kwartfinales. Opnieuw was dat onder de verwachtingen, net als op de meeste grote toernooien de laatste jaren.