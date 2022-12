Ruud Gullit verbaast met gewaagde uitspraak: "Dit is het ideale WK geweest"

De organisatie van het WK in Qatar kreeg ontzettend veel kritiek, maar voor Ruud Gullit lag dit toch eventjes anders.

Ruud Gullit was blij met het WK in Qatar, voor iedereen op maat gemaakt. “Je hoefde niet te reizen en als ik wilde kon ik drie wedstrijden per dag bezoeken. Dat was voor mijn beleving een enorme bonus”, vertelt hij in zijn column in De Telegraaf.

“Ik vind dit het ideale WK. Ik heb andere wereldkampioenschappen ook meegemaakt. Overal moest je veel reizen. Door mijn tv-werk kom ik hier honderden journalisten tegen en het is opmerkelijk hoe iedereen is gedraaid. Maar schrijven wat ze er nu zelf van vinden, kunnen ze na hun eerdere kritiek niet.”

Het volgende WK dreigt op dat vlak opnieuw zoals van ouds te worden. “Ik begin nu al te balen dat het volgende WK in drie verschillende landen – Canada, Mexico en de Verenigde Staten – wordt gehouden”, klinkt het nog.