Opmerkelijk: Frankrijk wisselt 7 keer in de finale... en het is toegestaan

Adrien Rabiot is diegene die 'verantwoordelijk' is voor deze 7 veranderingen.

Dit was niemand ontgaan. Tijdens deze finale voerde Frankrijk 7 wijzigingen door. Dembélé, Giroud, Griezmann, Hernandez, Rabiot, Varane en Koundé verlieten het veld. Zelfs als je rekening houdt met de extra toegestane wissel bij extra tijd, is dat er één te veel.

Toch mocht het. Adrien Rabiot werd vervangen vanwege een vermoedelijke hersenschudding, Wanneer dat het geval is, telt die wissel niet. Al moet ze door het scheidsrechterstrio na een medisch verzoek worden aanvaard, wat zondag het geval was. Die regel is sinds het begin van dit seizoen (sinds 1 september 2022) van kracht.

Het Franse team zou dus niet via de groene tafel verloren hebben.