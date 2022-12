SK Beveren trekt ten aanval naast het veld na 0-0 in Virton: "Ze dwongen de ref om de wedstrijd door te laten gaan"

SK Beveren speelde zaterdagnamiddag 0-0 op het veld van Virton. Maar de co-leider in de Challenger Pro League onderneemt nu stappen om die wedstrijd te laten herspelen.

Al sinds vrijdag werden er beelden gedeeld van een bevroren veld in Virton en ook zaterdag was de situatie er niet beter op geworden. Toch oordeelde scheidsrechter Pirard om 12u na controle dat er gespeeld zou worden. De wedstrijd op het bevroren betonveld leverde geen spektakel op en eindigde zoals hij begon. En dat is vooral een opdoffer voor SK Beveren aangezien ze vol meedoen voor de titel en Virton hekkensluiter is in de Challenger Pro League.

Volgens SK Beveren-CEO Antoine Gobin werd de scheidsrechter echter onder druk gezet om de wedstrijd te laten spelen en zal de club stappen ondernemen. "Het is een schande dat deze match gespeeld werd", vertelt Gobin bij Het Nieuwsblad. Hij claimt bovendien ook dat Pirard tegen trainer De Decker had gezgd dat hij gedwongen werd om de match te laten doorgaan.

Wedstrijd herspelen?

Aangezien de wedstrijd na de controle zeker door zou gaan, liet Beveren optekenen onder voorbehoud te spelen tegen Virton en zal nu ook stappen ondernemen. "We hopen dat de match herspeeld zal worden maar ze hebben de voorbije dagen telkens de verkeerde beslissing genomen dus ik zou niet weten waarom ze nu wel de juiste beslissing zouden nemen", besluti de Fransman streng.