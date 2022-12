Men sprak "schande" over kleed voor Messi tijdens ceremonie, maar eigenlijk "werd hij gekroond tot koning"

Lionel Messi kreeg tijdens de WK-slotceremonie een zwart en gouden kleed omgehangen. De voetbalwereld sprak "schande" omdat Qatar zijn moment leek te willen stelen. Maar eigenlijk zit er een heel andere reden achter dat gebaar.

Velen vonden het niet kunnen dat het Argentijnse shirt na de ultieme triomf bedekt werd. Maar de bisht - het beruchte kledingsstuk - is eigenlijk een eerbetoon in de Arabische wereld. Het wordt enkel gedragen bij speciale gelegenheden. Eerst door oorlogskrijgers die een overwinning binnenhaalden, tegenwoordig ook door afgestudeerden of leden van de koninklijke familie. Het maakt deel uit van de traditie in het land.

Dat uitgerekend de emir de mantel aan Messi schonk, wordt door kenners aanzien als een enorme eer. "Hij werd gekroond tot koning van het voetbal", klinkt het. "Als een soldaat die de strijd won voor zijn Argentinië."

© photonews