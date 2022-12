Peter Vandenbempt over legendarische WK-finale: "Waar zou Ronaldo gekeken hebben?"

Argentinië klopte Frankrijk na een zinderende WK-finale. Ook voor commentator Peter Vandenbempt was het een prachtige wedstrijd.

“Qua beleving, qua kwaliteit van topspelers, qua geschift scenario is dit met voorsprong de beste WK-finale die ik al zag”, valt Peter Vandenbempt bij Sporza meteen met de deur in huis. “Ze komt zelfs in de buurt van de top 3 van strafste wedstrijden die ik al becommentarieerd heb. Ook juist omdat het de finale van een WK is.”

De wedstrijd werd gedomineerd door Lionel Messi en Kylian Mbappé, maar Vandenbempt moest ook denken aan een andere superster. “Ik vroeg me wel af waar Cristiano Ronaldo zou gezeten hebben? Zou hij gekeken hebben? Zou hij gesupporterd hebben voor de Fransen? Zou hij zijn kas opgevreten hebben? Het contrast tussen de twee grootsten van de afgelopen 15 jaar was enorm. De ene via de achterdeur huilend naar de uitgang en de andere nu on top of the world.”