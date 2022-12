Qatar heel blij met hoe WK verliep en wat het betekende: "Het WK heeft de perceptie van deze regio veranderd"

Emir Tamim bin Hamad Al Thani, regeerder van Qatar, kijkt met een heel goed gevoel terug op het WK dat zijn land organiseerde. Hij en ook de toernooidirecteur vinden dat het toernooi het beeld dat de buitenwereld heeft van het land en de Arabische wereld veranderd heeft.

"We hebben onze belofte waargemaakt, om een buitengewoon toernooi in de Arabische wereld te organiseren dat de volkeren in de wereld de mogelijkheid heeft geboden de rijkdom van onze cultuur en de originaliteit van onze wereld te leren kennen", aldus emir Tamim bin Hamad Al Thani.

Hassan Al Thawadi, voorzitter van het organisatiecomité, zegt dat dit nog maar het begin was. "Dit was een feest van het Arabische volk, onze cultuur, onze traditie en onze historie. Het zal niet eindigen als het laatste fluitsignaal heeft geklonken", zei hij bij Sky Sports.

"Ik hoorde van velen, met name uit Europa, dat ze waren gekomen om hun team aan te moedigen maar wel met zorgen. Maar dat ze na hun ontmoetingen met de Qatarese mensen en de gastvrijheid met een andere mening vertrokken zijn. Op dit punt was het een platform om mensen op ongeëvenaarde manier bij elkaar te brengen."

"Het WK heeft de perceptie van deze regio veranderd en heeft ons ook de kans gegeven ons te laten zien. Ik denk dat cultureel begrip extreem belangrijk is in deze tijd. Er zijn mensen van verschillende achtergronden met verschillende normen en waarden. Maar ik denk dat we in staat zijn gebleken een manier te vinden die meningsverschillen te delen, maar ook die andere mening te respecteren en toch tot elkaar te komen."