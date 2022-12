🎥 Het feestgedruis gaat door: 4 miljoen(!) Argentijnen eren Lionel Messi en co

De Argentijnse selectie is al enige tijd terug in eigen land. 's Nachts stonden ze al massaal te wachten, maar het feestgedruis ging gewoon verder.

SE EMPIEZA A MOVER LA GENTE: con el cambio de recorrido de último momento (el micro no pasará por el Obelisco por la inmensa cantidad de gente), los hinchas se empiezan a dirigir rumbo a la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. šŸ“ŗ #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/UCHWHZ6dlS

šŸ‡¦šŸ‡· FESTA DO TRI

Cerca de 4 milhões de pessoas estão nas ruas de Buenos Aires acompanhando a seleção da Argentina na festa do tricampeonato. Hoje foi decretado feriado nacional no país. pic.twitter.com/GDZwcgcO31