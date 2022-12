'Ex-keeper van Standard op weg naar de Serie A'

Guillermo Ochoa speelde tussen 2017 en 2019 86 wedstrijden voor Standard. De keeper pakte op 2 seizoen 22 clean sheets.

Daarna ging Ochoa voor 1 miljoen euro naar het Mexicaanse America. Na 3 seizoenen in zijn thuisland zit ook die periode erop, maar de ondertussen 37-jarige Ochoa denkt nog niet aan stoppen.

Volgens transferspecialist Fabrizio Romano zou Ochoa naar Salernitana die momenteel 12e in de Serie A staan, op weg zijn. Donderdag vliegt hij naar Italië om de transfer af te handelen. Zijn contract loopt eind 2022 af.

Memo Ochoa has agreed terms with Salernitana and he will fly to Italy on Thursday in order to complete move to Serie A. 🚨🇲🇽 #transfers



It’s a free move as his contract with America’s set to expire. pic.twitter.com/XQbnnGkYml