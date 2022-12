Jan Vertonghen deelt in UZ Antwerpen kerstcadeaus uit en maakt een belofte voor het EK in 2024

Jan Vertonghen heeft zich nog eens van zijn mooiste kant laten zien. Hij bracht een bezoek aan het UZ Antwerpen.

In het UZ Antwerpen was Jan Vertonghen er om zieke kinderen te verrassen. Hij gaf hen cadeaus en dolde wat met hen. Zo praatte hij wat over het WK. "Maar hopelijk hebben jullie niet te veel naar ons gekeken, want jullie moeten blijven lachten", lachtte hij. Ook speelde Vertonghen met tafelvoetbal met een van de kinderen.

Ook praatte Vertonghen over zijn toekomst bij de Rode Duivels. Van een afscheid is nog altijd geen sprake. "Ik voel me goed", aldus Vertonghen. "En dat is het belangrijkste. Op het WK was ik met mijn niveau en fysiek paraatheid tevreden. Niet met het resultaat."

Vertonghen deed ook een belofte over het EK 2024 in Duitsland: "We gaan het daar beter doen, maar eerst ons kwalificeren en een nieuwe bondscoach zoeken."