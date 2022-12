Amper drie dagen na de verloren WK-finale meldt Kylian Mbappé zich alweer bij PSG

De Fransman heeft geen vakantie gekregen na het WK.

Op de WK-finale afgelopen zondag scoorde Mbappé nog drie keer, maar toch was dat niet genoeg om een tweede keer op rij wereldkampioen te worden met Frankrijk. Dinsdag vierde Mbappé nog zijn verjaardag, hij werd 24.

Een stevig feestje moet het niet geworden zijn, want een dag later meldde hij zich al op het trainingscomplex van zijn club PSG in Parijs. Dat is vroeger dan voorzien was. Volgende week woensdag speelt PSG in de competitie in eigen huis tegen Straatsburg.

Of Lionel Messi daar al bij zal zijn, is nog niet duidelijk. De Argentijn is nog in zijn thuisland Argentinië, waar hij eerst naar hoofdstad Buenos Aires en daarna naar zijn geboortestad Rosario ging om te vieren. Ook van de andere PSG-ster, Neymar, is na de uitschakeling van Brazilië op het WK in de kwartfinales nog geen spoor.