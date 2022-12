Hernan Losada start aan een nieuw avontuur in de MLS

Even stond hij nog op de radar van Anderlecht, maar nu begint Hernan Losada aan een nieuw avontuur aan de zijde van Olivier Renard.

In april van dit jaar werd Hernan Losada ontslagen door DC United na tegenvallende resultaten. Hij stond even op de radar van Anderlecht om Felice Mazzu om te volgen, maar dit ging uiteindelijk niet door.

Lang heeft hij niet moeten wachten op een nieuwe kans want Montreal Impact is komen aankloppen. De club waar voormalig Standard doelman Olivier Renard technisch directeur is. Losada tekende een contract voor twee seizoenen met een optie op nog één jaar.