Ronny Deila heeft zijn eerste versterking beet bij Standard

Tijdens de winterstage liet Ronny Deila weten dat hij versterking nodig heeft, zowel op als naast het veld.

Afgelopen zomer kwam Ronny Deila op Sclessin aan, samen met zijn assistent Efrain Juarez. De staf werd aangevuld met de voormalige U21-coach Geoffrey Valenne, Jean-François Gillet en de fysieke trainers Renaat Philippaerts, Léo Djaoui en Kevin Miny.

Ondertussen is er een eerste versterking voor Standard binnen. Met Frazer Robertson krijgt Deila er een extra assistent bij. De Schot komt over van het tweede team van Philadelphia waar hij ook aan de slag was als assistent.

Robertson werkte al bij de Right to Dream Academy in Ghana en bij de Schotse club St Mirren FC. Frazer Robertson zat dinsdagavond al op de bank tijdens de bekermatch op Antwerp die met zware 4-0-cijfers verloren werd.