De meest gewilde verdediger ter wereld en hij is straks gratis op te halen nadat eerder bod van 70 miljoen geweigerd werd

Internazionale weigerde afgelopen zomer maar liefst 70 miljoen euro voor hem van PSG, maar dat dreigt hen nu zuur op te breken. Verdediger Milan Skriniar lijkt de club gratis te zullen verlaten komende zomer.

Skriniar wordt gegeerd door zowat elke Europese topclub die u maar kan bedenken. Manchester City, Real Madrid, Manchester United, Chelsea... Allemaal willen ze de 27-jarige Slowaak wel hebben. En dat kan komende zomer waarschijnlijk graties gebeuren, want hij heeft zijn aflopend contract nog steeds niet verlengd.

Vanaf 1 januari mag hij in gesprek gaan met geïnteresseerde clubs en worden de kansen van Inter op een contractverlenging dus weer kleiner. Skriniar kwam in 2016 voor 34 miljoen over van Sampdoria en speelde onder Antonio Conte een paar topseizoenen.