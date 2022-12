Doelman van Oranje gegeerd op transfermarkt: "Bij de club van mijn dromen"

Andries Noppert was op het WK in Qatar de slechts betaalde voetballer van alle spelers die er meededen.

Op een persconferentie van zijn club Heerenveen liet Noppert duidelijk merken dat het een ideaal moment is voor hem om een transfer te maken. “Dit is een bepaald moment, je hoeft niet heel veel verstand van voetbal te hebben om dat door te hebben”, klonk het.

Toch is het niet van moeten. Heerenveen is heel belangrijk voor Noppert. “Ik zit bij de club van mijn dromen, spelen voor SC Heerenveen heeft iets speciaals voor me. Maar als de club goed kan verdienen kan dit het moment zijn. Laten we het maar afwachten wat er gebeurt. Zolang er niets anders komt, en dat is nog niet zo, ben ik hier op mijn plek.”

Noppert zou met de club onderhandelen over een verbeterd contract. Nu ligt hij nog tot juni 2024 onder contract. Er zouden al wat contacten zijn voor een transfer, maar tot nu toe liep dat enkel via tussenpersonen en was er nog niks voldoende concreet voor Heerenveen.