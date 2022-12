Ancelotti toont nieuw geloof in Eden Hazard: "Speelt een rol in mijn plannen"

Eden Hazard is na het WK met de Rode Duivels opnieuw op zoek naar speelminuten bij Real Madrid.

De kapitein van de Rode Duivels kondigde na het WK zijn afscheid aan bij de nationale ploeg. De focus gaat nu volledig weer naar het clubvoetbal.

Ondanks het feit dat het WK een teleurstelling werd voor de Rode Duivels heeft het Eden Hazard toch deugd gedaan, zo blijkt nu als we Carlo Ancelotti mogen geloven.

“Hij heeft zeer goed gewerkt de voorbije dagen”, zegt Ancelotti. “Hij is in betere vorm dan toen hij vertrok naar de Wereldbeker. We hebben een heel druk programma dus hij zal zeker ook zijn speelkansen hebben. Hij speelt zeker een rol in mijn plannen voor de nabije toekomst.”

Morgen staat een wedstrijd op bezoek bij Valladolid op het programma. Hazard heeft nog een contract tot midden 2024 en zou in de zomer openstaan voor een transfer.