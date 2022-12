📷 OFFICIEEL Sterkhouder verlengt contract bij PSG en gaat op zoek naar clubrecord

Woensdagavond liet PSG weten dat Marco Verratti nog twee extra seizoenen aan boord blijft bij de club. Hij speelt er al sinds 2012.

Woensdag speelde Verratti voor de 399ste keer voor PSG. In de vier seizoenen die hem nu nog resten zal hij het clubrecord van Jean-Marc Pilorget, dat op 435 matchen staat, normaal zeker breken.

De Italiaan scoorde in zijn carrière bij PSG 11 doelpunten en deelde 48 assists uit. Hij pakte met PSG acht titels, zes bekers en zes Ligabekers.

🆕🔴🔵



Paris Saint-Germain are pleased to announce that Marco Verratti has extended his contract for a further two seasons. The Italian international is now contracted to the club from the capital until 30 June 2026.https://t.co/FgBw2bGkJF