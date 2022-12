Martinez blikt terug: "Alle beslissingen die ik maakte waren de juiste" en "Als ik terugkijk kan ik goed slapen hoor"

Roberto Martinez is niet langer de bondscoach van de Rode Duivels. Hij nam na een teleurstellend WK in Qatar afscheid van de Belgen. Nu blikt hij nog een keertje terug.

"Ik wist tegen Egypte al dat we niet klaar waren. Er viel niets op zijn plaats. We waren niet in balans. Psychologisch ook niet", aldus Roberto Martinez in Het Laatste Nieuws.

"Pas twee dagen voor de match tegen Kroatië waren we klaar. Tegen hen hebben we veel kansen gehad en hing het van millimeters af."

Trots

"Ik ben trots op mijn toewijding voor deze ploeg. Ik had doorheen de jaren kansen genoeg om te vertrekken. Verschillende clubs schotelden mij mooie projecten voor. Maar ik wilde de cyclus beëindigen. Ik heb alles gegeven - ik gaf mijn leven voor deze job."

"Als ik de voorbij jaren analyseer, dan kan ik goed slapen hoor. Alle beslissingen die ik maakte, waren de juiste."