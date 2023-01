Jérémy Doku matchwinnaar voor Rennes: "Zijn vorming is nog niet af"

Rennes schakelde in de Coupe de France Bordeaux uit (1-2). De winning goal kwam van Jérémy Doku.

Doku stond voor de tweede keer dit seizoen in het basiselftal en bedankte met zijn eerste goal van het seizoen. Die leverde Rennes ook de zege op.

Rennes-Coach Bruno Genesio was heel blij met de prestaties van de Rode Duivel. “Jérémy is beloond voor zijn inzet. Het is goed voor hem dat hij kon scoren, maar hij was vooral ook heel dreigend vanaf zijn linkerflank”, klinkt het.

“Met het drukke programma en de opeenstapeling van matchen zal Doku onvermijdelijk meer speeltijd krijgen. Dan zal hij snel het ritme weer oppikken en het juiste gevoel vinden. Ik herinner er iedereen nog een keer aan, hij is nog altijd heel jong. Zijn vorming is nog niet af. Hij moet nog altijd trainen om de principes van voetbal op het hoogste niveau onder de knie te krijgen.”