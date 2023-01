Le Graët moet opstappen na krasse uitspraken over Zinedine Zidane

Noël Le Graët wordt op pensioen gestuurd en is niet langer voorzitter van de Franse Voetbalfederatie FFF.

Dat heeft een lid van het Uitvoerend Comité van de Franse bond laten weten. Philippe Diallo is voorlopig aangesteld als voorzitter ad interim.

Le Graët kwam in opspraak na krasse uitspraken over de contractverlenging van Didier Deschamps en uitlatingen over Zinedine Zidane.

Hij was sinds 2011 voorzitter van de Franse voetbalbond en had nog een overeenkomst tot eind volgend jaar. Ook algemeen directrice Florence Hardouin wordt aan de deur gezet.