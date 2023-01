Ook Dendoncker uit zich over Kindermans: "Zonder Jean was ik niet naar Anderlecht gekomen"

Jean Kindermans leverde in de loop der jaren wel heel wat producten af die Anderlecht geld en succes opbrachten. Eén daarvan is Leander Dendoncker en die kan niet anders dan lyrisch zijn over de jeugddirecteur.

“Op het moment dat ik voor Anderlecht koos, kon ik ook naar Standard, Genk of Club Brugge”, vertelt Dendoncker. “Jean Kindermans heeft een hele grote rol gespeeld in mijn keuze voor Anderlecht. Het ‘Purple Talents-project’ dat hij mee op poten heeft gezet, was iets ongelooflijks. Vanaf het eerste gesprek was ik overtuigd, net zoals mijn ouders", zegt hij in HLN.

Kindermans was dan ook doorslaggevend in de keuze. Hij legde met het project, de stappen en de doelen voor de komende jaren tot in de details uit. Zonder hem was ik denk ik niet naar Anderlecht gegaan. Jean is iemand waar je met ontzag naar luistert, ook iemand die autoriteit uitstraalt. Hij zal de zaken nooit verbloemen. In evaluatiegesprekken was hij altijd zeer streng.