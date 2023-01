Gianni Infantino had 'bijzondere eisen' tijdens het WK in Qatar

FIFA-voorzitter Gianni Infantino komt na het WK in Qatar opnieuw op negatieve manier in de kijker te staan.

De gevestigde Britse krant The Times schrijft dat de FIFA-voorzitter specifieke eisen had om hem tijdens het WK in Qatar in beeld te brengen.

De crew met regisseurs kreeg daarvoor een mail van hem persoonlijk. Zo moest hij elke WK-wedstrijd minstens één keer in beeld gebracht worden.

Het was evenwel niet toegestaan hem in beeld te brengen als hij op zijn gsm bezig was. Dan moest er gewacht worden tot een ander moment.

Infantino was aanwezig op alle 64 wedstrijden die in Qatar gespeeld werden, ook op de matchen die op hetzelfde moment gespeeld werden.