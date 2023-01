De honderden kandidaturen zijn teruggebracht tot een shortlist door de bond en daar staat MPH nog steeds op

De Task Force heeft deze week de longlist van honderden kandidaturen voor Belgisch bondscoach teruggebracht naar een shortlist. Daarop prijkt blijkbaar ook nog steeds de naam van Michel Preud'homme.

Preud'homme wordt binnen de bond telkens opgeworpen als mogelijke bondscoach of technisch directeur. De 64-jarige ex-trainer van onder meer Gent, Club Brugge en Standard heeft echter zelf geen cv binnengestuurd en lijkt daardoor vooral als TD in beeld te zijn. Een functie die hij eerder ook al tussen 2002 en 2006 bekleedde.

De bond heeft intussen nog geen andere trainers benaderd, daarop is het nog even wachten. Waarschijnlijk tot er een technisch directeur is aangesteld.