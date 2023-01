Kompany heeft nu ook interesse in 17-jarige verdediger van PSV en Van Nistelrooij wil 20-jarige verdediger van Burnley

Burnley en PSV gaan deze winter waarschijnlijk nog zaken doen. Beide clubs zijn geïnteresseerd in een verdediger van de andere ploeg. Een wissel lijkt waarschijnlijk.

PSV heeft zijn oog laten vallen op Conrad Jonathan Egan-Riley, een twintigjarige verdediger van de koploper van het Championship. Egan-Riley komt nog niet veel aan spelen toe onder manager Vincent Kompany. Egan-Riley komt uit de jeugdopleiding van Manchester City en kwam vorig seizoen tot drie optredens in de hoofdmacht.

Mogelijk wordt Jenson Seelt in de deal betrokken, weet VI. De negentienjarige verdediger van Jong PSV staat op het lijstje van Burnley, dat al een bod heeft uitgebracht van een miljoen euro plus bonussen. Seelt komt nog niet in de plannen voor van trainer Ruud van Nistelrooij. Kompany hoopt hem naar Engeland te halen.